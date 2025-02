Het Nederlandse voetbal is het beste voetbal. Dinsdag was het Nederlandse voetbal het beste van Milaan, gisteren was het Nederlandse voetbal het beste van Turijn, en vandaag is het Nederlandse voetbal het beste van Brussel, Istanboel en (ergens in Noorwegen, opzoeken, red.). Je kunt haast wel concluderen, en dan hebben wij dan ook gedaan, dat het Nederlandse voetbal het beste voetbal is van Europa. AZ en FC Twente zijn het beste om 18u45, Ajax is zometeen straks het beste om 21u00. Hup. Holland. Hup.

FC Twente: op 0-1 door eigen goal Bodø/Glimt, 1-3 totaal

AZ: Ook op 0-1 door Maikuma, 1-5

FC Twente: 1-1 nu door pingel Bodø

AZ: 0-2 door Kasius en meteen 1-2 door Osimhen

AZ: 2-2, Sallai

OH JEE: Bodø komt op 2-1 in blessuretijd door eigen goal Hilgers, stand in totaal nu 3-3

OCH: En het wordt 3-1 in Noorwegen...

BI-ZAR: Sem Steijn maakt de derde goal in de blessuretijd, nu weer 3-2 en bij deze stand verlengen.

AZ DOOR: 2-2, ruim voldoende

FC Twente: 4-2 achter door goal in de verlenging van Fet, 4-2

ARGH: En 5-2, eigen goal Verschueren

Ajax: 1-0 achter door MacAllister, totaalstand 1-2

OEF: En 0-2 voor Union, 2-2 in totaal nu ho afgekeurd

FC TWENTE ERUIT

DRAMA AJAX: Klaassen krijgt rood voor keepen (hij is geen keeper), pingel Union

Penalty: benut, Ajax nu echt 0-2 achter