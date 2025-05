Allereerst: Voetbal = liefde en voetbal = oorlog en in liefde en oorlog mag een heleboel. Je hebt natuurlijk altijd spelers die het oorlog maken iets verder doortrekken dan de rest. Etienne Vaessen is zo'n jongen. 90 minuten lang het bloed onder de nagels van de tegenstanders en hun supporters vandaan halen, jennen, duwen, sarren, eens in de 10 wedstrijden een wereldredding verrichten en heel af en toe een vrije bal van de middellijn op doel nemen. Volslagen krankjorum, maar soms gewoon lekker om erbij te hebben en vooral: akelig om tegen je te hebben. Er komt natuurlijk altijd een moment dat het allemaal niets meer met voetbal te maken heeft en dat moment komt meestal met het laatste fluitsignaal. In het geval van het gelijkspel tegen Ajax gisteravond was juist dát het moment dat de hooligan met handschoenen van FC Groningen zin kreeg om nog een paar linkse hoeken en leverstoten uit te delen (weliswaar gedroegen de Ajacieden zich ook niet voorbeeldig, maar toch). Wat er precies voorviel tussen hem en een assisitent-trainer van Ajax zullen we voorlopig niet weten omdat, en daar heeft Vaessen geluk mee, de ongeveer 20 spelers op dat moment het zicht van de camera blokkeerden. Inmiddels is er een vooronderzoek aangekondigd door de aanklager betaald voetbal, die een schorsing kan eisen. Als het daarbij blijft, heeft Vaessen nog altijd geluk.