Verwarring op voetbaltwitter. Kortsluiting bij Telesport. Ajaxpubliek houdt van verzorgd, aanvallend voetbal, maar houdt ook van Farioli, die Ajax voetbal laat spelen dat ongeveer even esthetisch verantwoord is als Jaïr Ferwerda. Clubliefde is opportuun en zelden principieel; supporters zijn even vatbaar voor resultaat als mannen voor vrouwen. Zie ook Feyenoord, waar ze enorm houden van (en pronken met) sfeer, maar alle passie overboord gaat zodra een willekeurig stel Italianen de 0-2 erin schopt. Of neem PSV, waar de gemoedelijkheid ook al een poosje ver te zoeken is. In werkelijkheid zijn mensen vooral fan van een combinatie kleurtjes, een tenue, een logo, en (als het even meezit) een stad. Vanavond neemt de Amsterdamse Kleurtjes Combinatie Ajax het op tegen Eintracht Frankfurt, de nummer drie van de Bundesliga. Verwacht een verschrikkelijke wedstrijd, maar hartstochtelijk bejubeld antivoetbal. Hup Ajax!