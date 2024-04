Daar gaan we dan, voor de op twee na belangrijkste prijs van het Nederlandse voetbalseizoen, na de landstitel in de Eredivisie en promotie uit de Keukenliga. DE BEKERFINALE. Tussen Feyenoord, misschien wel de best voetballende ploeg van Nederland, en Nijmegen Eendracht Combinatie - NEC, dat een voetbalsprookje Over De Waal aan het schrijven is. De Kuip trilt, de kroegen in Nijmegen en Rotterdam zitten bomvol, Simply Wild draait overuren, 1 frikandel speciaal alsjeblieft, doe maar achttien bier + een Extran voor de keeper en die scheids is een blinde vink. Stijlloze voorspelling: 2-1 voor Feyenoord. Tot slot zomaar een paar NEC-iconen uit het verleden opdreunen: Frans Janssen, Patrick Pothuizen, Carlos Aalbers, Wilfried Brookhuis, Anton Janssen, Peter Wisgerhof, Cees Lok, Gábor Babos, JACK DE GIER. LATER MEER.

1-0: Paixao "59

ROOD: Minteh ("Als ik op dit veld mag spelen, dan zorg ik dat ik er nooit meer van af ga")