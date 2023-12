Eerst maar even het goede nieuws. Er komt geen NAVO-oorlog met Rusland, hooguit wat gedoe in Finland. Heeft Poetin zelf gezegd, dus dan zal het wel zo zijn. Waar het wel oorlog is... in Narcostaat Nederland waar dit weekend weer voor de zoveelste keer tig voordeuren en puien werden opgeblazen, resulterend in een oer-Nederlandse ambtenarocratie-oplossing: een Vlaardingenoverleg. Heel erg bedankt, Mediapark, Binnenhof, ZuidAs & Diverse DeugFestivals, jullie gesnuif en geslik is een aanslag op de bestaanzekerheid van randstedelijk Nederland & ondertussen maar Ruraal Holland de schuld geven van alle crisii in dit land. Over ruraal gesproken, de boeren van Alkmaar-Zaanstreek spelen nu voetjebal tegen de fopboeren van Eindhoven en omstreken. Nu live op uw betaalkanaal & straks late night op de NPO. Later meer & zo niet. Oant moarn.

0-1 Luuk de Jong (pen) "9

0-2 Saaibari "11

0-3 Dest "15

0-4 Luuk de Jong