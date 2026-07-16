Schouderklopje voor uzelf want het bevuilen van onze aardkloot is afgelopen. In 2025 produceerde Nederland een schamele 449 kilo huishoudafval per inwoner en dat is een verpletterende ZES KILO minder dan in 2024. Minder restafval, minder Groente- Fruit- en Tuinafval-afval en minder oud papier. Een prachtrapport van het CBS, waaruit maar weer eens blijkt waar in dit land de daadwerkelijke vooruitgang plaatsvindt: niet in de randstad. Een gebied dat alles erbuiten graag vertelt hoe er geleefd moet worden, maar waar men zelf leeft als varkens in een naar poep meurende megastal. Ook afval scheiden is voor de grote steden teveel gevraagd. Alles wordt er elke dag van het jaar willekeurig op straat geflikkerd en blijft daar als het ff kan ook nog een maand of wat liggen. Dit terwijl Rinie en Tinus in Jipsingboermussel meerdere uren per week kwijt zijn aan het categorisch ordenen van alle teringtroep. Maar goed, een stuk minder afval per Nederlander dus. Geldt alleen niet voor Gordon, die is juist meer gaan afvallen. Chapeau aan alle voorbeeldige burgers en hoera voor DE REGIO.