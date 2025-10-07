Gemeenten hebben kotsbeu van schijtpeuters
Luiers
Wie ook steeds minder kunnen, zijn de peuters. Vroeger, toen Dit Land werd opgebouwd door De Gouden Generatie van Hardwerkende Nederlanders die de hele dag hard aan het werken waren, werden peuters zindelijk toen ze 1,5 waren. Maar nu? Nu laten ze het allemaal lopen, die klerelijers. Gemeenten luiden in het AD, de schijtkrant van Nederland, de noodklok, tien jaar . "Veel peuters van 2,5 of 3 jaar lopen nog rond met een luier. Dat jaagt gezinnen op kosten: ouders zijn zó honderden euro’s per jaar kwijt aan wegwerpluiers. Erg duurzaam is het óók allemaal niet, want luiers belanden in het restafval." Denk daar maar eens over na: terwijl u de kartonnen verpakking van de plastic verpakking van de crackertjes netjes staat te scheiden, schijten die rotkinderen in hun rotluiers onze rotvuilniswagens vol. "Luiers vormen samen met incontinentiemateriaal 8 procent van het totale restfval." Ja mensen. "Het roer moet hoognodig om, zo klinkt het." Hoognodig!
Reaguursels
