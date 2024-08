Levende parasol Ayada Kachar (47, Naaldwijk, mogelijk wel op de foto, mogelijk niet, geen idee) had zo extreem veel zin haar kontje te verkopen achter het station van Raqqa dat ze haar kinderen van Abdullah (13) en Safia (14) gezellig meenam. "Daar bleek het verblijf in het Kalifaat al snel een stuk minder paradijselijk dan voorgesteld." Goh nou wat een verrassing weer, er was geen De Ruyter-hagelslag in de supermarkt van Raqqa-Muziekwijk, sterker nog: ER WAS HELEMAAL GEEN HAGELSLAG, er was geeneens een supermarkt, alleen maar lijken, bloed, ellende en kutzooi. Zoon (13) mocht fijn meeknokken met IS en vond natuurlijk de dood, waaraan zijn moeder dus medeplichtig is, en dochterlief trouwde met de Leidse kindernaaier en jihadist Reda Nidalha. Deze Reda Nidalha alias Abu Sumail werd door DICK SCHOOF weer naar Nederland gehaald en Dick Schoof is tegenwoordig... enfin, de cirkel is rond. Zoete broodjes bakken in Allahs Afbakbar kwam Reda (foto) op een celstraf van 4,5 jaar te staan (die is dus alweer vrij) en vandaag was de eerste tussentijdse zitting van de rechtszaak tegen Ayada Kachar, die door justitie wordt aangepakt voor 'een internationaal misdrijf: het inzetten van kinderen onder de 15 jaar voor vijandelijkheden door een gewapende groep'. "Ayada K. heeft zelf nog geen verklaring afgelegd. In de rechtbank brak ze in huilen uit. 'Ik zit hier voor mijn zoon...'" Ja domme Truus, dat noemen ze dus: eigen schuld.