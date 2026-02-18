De zorg maakt zich zorgen. Na vier jaar aan thematafels, integriteitsontbijtjes, invoeldagen, deelkringen en stuurgroepen is er welgeteld niets veranderd. Het CBS schrijft dat in 2024 57% van zorgpersoneel "te maken hadden met agressie door patiënten of hun naasten" en dat dit nagenoeg gelijk is aan 2020. De werkstop van 2 minuten in april 2024 na het doodsteken van een GGZ-medewerkerster mocht niet baten. Het CBS specificeert: "Bijna de helft (48 procent) van de zorgmedewerkers van 16 jaar of ouder heeft te maken met verbale agressie, zoals schelden of schreeuwen. Ook ervaart een relatief grote groep pesten (25 procent) of fysieke agressie (21 procent) door patiënten of hun naasten (familie of vrienden). Zorgmedewerkers geven met 10 procent het minst vaak aan dat ze te maken hebben met bedreiging of intimidatie."

De agressie komt het meest voor bij woongroepbegeleiders (79), maatschappelijk (veld)werkers (69%) en artsen/verpleegkundigen (67%). Ook lijkt de ervaring van mannelijk en vrouwelijk personeel wat uiteen te liggen. "Zo krijgen mannen vaker te maken met bedreiging of intimidatie, zoals stalken, chanteren, dreigbrieven of dreiging naar gezinsleden. Vrouwen hebben juist weer vaker te maken met seksuele intimidatie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om nafluiten, seksueel getinte opmerkingen, blikken en handtastelijkheden tot aanranding of zelfs verkrachting."

En alsof dat nog niet erg genoeg is moet je het ook nog eens van je collega's hebben. "Niet alleen de patiënten en hun naasten kunnen lastig zijn, zo'n een op de drie medewerkers zegt ook last te hebben van collega's of leidinggevenden. Het gaat dan meestal om pestgedrag, zoals beledigen, treiteren, bespotten, roddelen of buitensluiten." Mooi is de boel. Gommers red ons!