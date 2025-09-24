Het lijkt Liberia Heemskerk en Beverwijk wel! Toestanden in 't Zuden: "Een aantal wijken in het westen van Maastricht is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Dat is volgens de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie nodig vanwege aanhoudende overlast door jongeren in de wijk Malberg. In het veiligheidsrisicogebied mag preventief gefouilleerd worden. Ook wordt een extra camera geplaatst, meldt L1 Nieuws. Omwonenden klagen al langer over overlast in de wijk door hangjeugd. In mei zei de gemeente dat er jaarlijks tientallen meldingen binnenkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om geluidsoverlast en overlast door vuurwerk."

Landelijke media tasten in het duister over de mogelijke, eventuele achtergrond van de raddraaiers, maar het plaatselijke De Nieuwe Ster Maastricht werpt u toch een kruimel toe: "Op de balkons aan de Malbergsingel kunnen flatbewoners woordelijk horen wat er zoal gezegd wordt. "De skotoe komt. Kom ook naar Malberg, ruina zetten." Het is straattaal. De skotoe is de politie. Jongeren die in de aanloopstraten naar het centrum op de uitkijk staan, waarschuwen voor de komst van de skotoe. En ruina zetten betekent simpelweg rotzooi trappen, chaos maken. Het woord "ruina" (of rwina) komt oorspronkelijk uit het Marokkaans-Arabisch en betekent chaos of puinhoop, en gaat via het Spaans terug op het Latijnse "ruina", wat bouwval of puinhoop betekent."

Zeer waarschijnlijk hebben we hier dus andermaal te maken met de toorn van Spanjaarden of studenten Klassieke Talen. Veel meer beeld na de breek.