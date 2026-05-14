Loosdrecht. Gisteravond waterkanon ingezet, "politie bekogeld met zwaar vuurwerk", zeker vier arrestaties
Zoals de loos drecht, zo vaart de natie, luidt het bekende gezegde
Rond 22:00 gisteravond werd meermaals de natte lat ingezet en er zijn "zeker vier personen aangehouden", aldus een politiewoordvoerder. Daar ging aan vooraf dat de politie een groep van 50 demonstranten drie keer vorderde een demonstratievak bij het gemeentehuis waarin de noodopvang zit te verlaten, nadat er door die groep "zwaar vuurwerk" zou zijn gegooid naar de politie. RTL Nieuws schrijft: "Eerder op de avond sprak een woordvoerder tegen RTL Nieuws nog van vijf arrestaties, mogelijk was dat onjuist." Het bleef nog lang onrustig, meer beeld onderstaand.
Update 10:47 - Veldjourno Owen schrijft over de vier arrestaties: "4x aanhouding totaal: openbare dronkenschap, verdenking van verstoring van de openbare orde en voor het bezitten van vuurwerk. Verdachte had daarnaast ook nog een mes op zak. Een 36-jarige man uit Loosdrecht zou de politie hebben gehinderd en werd daarom opgepakt."
De natte lat
Loosdrecht iets voor tienen pic.twitter.com/UrmL2edqUU— Marcel Vink (@marcelvink888) May 13, 2026
BREAKING: Waterkanon zojuist ingezet in #Loosdrecht. pic.twitter.com/Fr0g66tn7H— Owen (@_owenobrien_) May 13, 2026
De lange PowNed-terugkijker van de dagen ervoor
