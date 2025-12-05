[liveblog Vught hie

De economie kan best interessant zijn, maar niet wanneer deze geduid wordt door Jona van Loenen, de Wim Daniëls van de economie. Toch gaat Loentje deze dagen viraal op de soosjels omdat hij een kek grapje maakte over een tekst van rapper Boef. Loenen legt uit dat hij heul veul leert van de teksten van Nederlandse rappers, waaronder de lyric 'iedereen weet dat de blacka poenie roze is' van Boef omdat blacka poenie volgens hem zwart geld betekent en briefjes van 500 daadwerkelijk roze zijn. Grappig! Poenie komt namelijk van 'poenanie' wat weer Creools is voor vagijn, dat weet iedereen. Dus 'poenie' komt NIET van het Nederlandse 'poen', zeg maar wat Jona van Loenen krijgt om dit allemaal te vertellen bij WNL. Helemaal hilarisch, maar wat wat blijkt nou: deze onzinmonoloog van Van Loenen is 2 weken eerder al in zijn geheel op TikTok verschenen als grap van comedian Tim Kroezen. Het is nooit leuk als komieken elkaars grappen stelen, maar dat een DESKUNDIGE in een NIEUWSPROGRAMMA van ONZE BELASTINGCENTEN het doet is gewoon SNEU. Kortom, Loenen is de loser van de week en of blacka poenie roze is zoekt u zelf maar uit.