Het gaat de laatste tijd al niet zo lekker met de frikandel en nou dit weer. In Frankrijk zijn twee Belgen gearresteerd die illegale snacks naar snackbars in hun thuisland smokkelden. Het gaat onder meer om frikandellen (ja de Walen schrijven 'fricadelles' zonder N en ja dat betekent gehakt maar het gaat toch echt om frikandellen, kijk maar naar de foto), mexicano's en merguez-worstjes. Nu zijn er veel mensen die beweren dat geen frikandel illegaal is, maar in dit geval werden de frikandellen onder onhygiënische omstandigheden bewaard en verwerkt. En dat is natuurlijk het laatste wat je met frikandellen moet doen, die zijn juist ontzettend gebaat bij hygiënische omstandigheden. Wij zouden zeggen: pas maximaal geweld toe tegen onhygiënisch frikandellen die zomaar de grens proberen over te steken, zolang het proportioneel is en binnen de snackcultuur past. Maar ja. Te vrezen valt dat dit smokkelschandaal weer slecht afstraalt op de frikandel in het algemeen, terwijl de frikandel juist een voedzame en gezonde snack is. Laten we daarom allemaal het hoofd koel houden, en de frituur warm, zolang deze gevuld is met (legale) frikandellen. Zin in een kroket nu.