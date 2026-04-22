Nederlandse frituursnacks IN GEVAAR
Het Aziatische gevaar rukt op
Dit was ons dus helemaaaal niet opgevallen want wij vragen bij de snackbar eigenlijk altijd hetzelfde voor de GSHQ-vrijmibo (6 bereklauwen met pindasaus, 8 patat extra mayonaise, 4 XXL-frikandellen met extra ui, 2 discodellen, 4 kipcorns met curry, 6 mexicano's met joppiesaus, 3 berenlullen, 2 kikasticks, 1 viandel, driekwart smulrol, 3 halve kipjes en voor iedereen een huzarenslaatje extra mayo voor tijdens het wachten) maar HET HOLLANDSE BRUINE FRUIT is in gevaar. Volgens onderzoek van Distrifood laat de consument de frikandel, de kroket en de bitterbal steeds vaker links liggen voor TROEP UIT AZIË. In schokkend rap tempo verliest de klassieke frituursnack terrein aan dingen als de DUMPLING (?), de GYOZA (??) en de YAKITORI (???). Nou yaki bah. De verkoopcijfers van die zooi namen sinds 2024 enorm toe, terwijl de bitterballenverkoop met 11 procent daalde, de kroket 6 procent minder werd verkocht en de verkoop van frikandellen met bijna EEN VIJFDE afnam. We mogen spreken van een crisis. Red daarom uw land en ga vandaag nog naar de snackbar. Weg met die in deeg gevouwen brokken voedselvergiftiging uit het Verre Oosten. Koop Hollandse snacks, en dan iets dat rijmt op snacks.
