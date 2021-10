Als het aan D66 zijn vreemde luchtjes in het portiek binnenkort voorgoed verleden tijd. In Kolchoz Amsterdamskaya Novi West i Bijlmeria worden volgens het komende vijfjarenplan wooneenheden uit de grond gestampt voor gezinnen met een gemeenschappelijke 'wasmachinevoorziening en kookfaciliteit'. Hartstikke terecht natuurlijk, want zelfstandige mensen die zelfstandige keuzes over hun zelfstandige eten in hun zelfstandige keukens maken zouden wel eens iets verkeerds kunnen doen, zoals een klimaatverwoestende gehaktbal bakken op een klimaatverwoestend gasstel (oh nee dat kan niet meer want het gas is niet meer te betalen), en dat moeten we niet willen met zijn allen. Wij vragen ons alleen af waarom die woningen überhaupt nog zelfstandige slaapfaciliteiten hebben. Als je slimmer bouwt, kun je het klootjesvolk ook gewoon op grote slaapzalen leggen zodat er genoeg ruimte overblijft voor diversiteitsbomen, ontmoetingsboulevards en regenboogzebrapaden. Voorwaarts Mars Op Weg Naar De Vooruitgang! Twee keer menu 9a met aanpassing 7f en uitjes uit de kookfaciliteit alstublieft!

Hele interview daar.