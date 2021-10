Goed voor jezelf zorgen want de overheid is er niet voor "iedereen". Die is er om te verbieden, en om consumptie in bepaalde richtingen te duwen. De mensen moeten en zullen in de pas lopen en kopen want anders "klimaat". Wat "goed"is en wat "slecht" is bepaald de overheid. Wat je eet, hoe lang je onder de douche staat, wat voor auto je rijd, waar je op vakantie gaat, wat je drinkt en wat je leuk vind, wat je moreel afkeurt, of moreel oké vind, de overheid vind dat zij het recht heeft om te bepalen wat dat mag -en vervolgens moet- zijn. De angst is diep geworteld middels manipulaties. Persoonlijke, individuele menselijke voorkeuren worden ondergeschikt gemaakt in de onstuitbare drang naar kunstmatige schijnveiligheid. Het doel is allang uit het oog verloren want de middelen zijn zó fijn om mee te spelen. De puinhoop word nog veel groter aangezien geen mens de gevolgen kan overzien van de middelen die ad hoc worden ingezet. Biomassa is zo'n voorbeeld. De chaos daaromtrent had niemand aan zien komen. De neveneffecten zijn schadelijker als het doel. De haast die men veinst heeft als neveneffect een stroom ondoordachte beslissingen die iedereen gaan raken. En de overheid? Die "lost alles op" door het duurder maken van zogenaamde "ongewenste consumptie". Wat als effect heeft dat iemand die voldoende liquide middelen heeft geen reden zal zien om consumptie gedrag aan te passen, terwijl die met minder geld en kansen gedwongen zal worden zich te conformeren aan een nutteloos doel en daarvoor een groot deel van zijn vrij besteedbaar inkomen zal móeten opofferen. Er is voor die persoon geen keus. Dat is het knechten van mensen, het ontnemen van keuzevrijheid en van persoonlijke vrijheid in het algemeen. De reden daarvoor laat zich slechts raden. Het klimaat? Onzin. Als dat zó urgent is als wat voorgespiegeld word, wel, dan zou men wel waterkeringen gaan bouwen van al die emmers met geld. Of dijken verhogen. Voorlopig is de "urgentie" zo hoog dat vandaag weer half NL in de file stond te dampen alsof het allemaal niets uitmaakt. Kortom, die urgentie is er domweg niet. Zie de urgentie en de draconische maatregelen rond het corona virus. Dán, kan en gebeurt het wel. Rond dat hele klimaat geleuter is het enige wat men wil en implementeert: belasten. Het levert niets op ten bate van het klimaat, maar alleen maar geld. Dat klinkt niet logisch. Dat gestolen geld word vervolgens ingezet om voor absurde bedragen biomassa centrales, windmolens of zonnepanelen neer te poten die niemand wil en een marginale bijdrage leveren aan 'groene' energie. Maar een maximale bijdrage aan consumptie. Na 25 jaar kun je windmolens en zonnepanelen alweer verschrotten. Hoe kán dat nu goed zijn voor milieu en klimaat? Om het maar niet te hebben over het kappen van duizenden hectaren levend bos om dat vervolgens als een vandaal in brand te steken. Krankzinnig, is de juiste omschrijving. Het gaat om niets anders als het aanjagen van de economie. Niet goedschiks geld uitgeven? Dan maar kwaadschiks. Het moet en zal blijven rollen want sjakie's bonenstaak moet naar de hemel groeien. Die viel -voorspelbaar- om. Icarus vloog te hoog, zijn vleugels verbrandden en hij stortte -voorspelbaar- neer. Fouten zijn om van te leren, en dat heeft de mens de welvaart opgeleverd die hij nu heeft. Maar is die welvaart het waard om je leven voor op te offeren? Ik denk dat dát de vraag is die -knalroze en olifantgroot- in de kamer staat te staan. En geef dáár maar eens een antwoord op.