Finish Elfstedentocht Bonkevaart in 1997 (boven) en Finish Elfstedentocht Bonkevaart in 2024 (onder). Pal naast de fenomenale finishboog (een half Elfstedenkruis) is een verschrikkelijke villawijk uit de grond gestampt: Blitsaerd. OP GEWIJDE GROND!!!1! Villawijk is zo verschrikkelijk villa, dat er tegen de bouw van een twee-onder-eenkap woning geprotesteerd werd. Want ontzettend pauper. Je zou zeggen: dat giet nooit meer oan, want de Elfstedenfinish ligt nu heerlijk beschut, met allemaal ronkende warmtepompen ten noorden van de Bonkevaart. No way dat daar ooit meer dan 15 cm ijs komt te liggen. Maar er is heugelijk nieuws mensen. Vandaag voor de verandering eens wat vrolijke dingen in de anders zo verzuurde Volkskrant. De Elfstedentocht komt eraan, en wel in 2029. Reken zelf maar na: 1997 + 32. Hup Amalia, ga maar alvast trainen.