Er was eens een snack. De kroket. De enige door smulpapen erkende snack die zuiver zou zijn overgeleverd. Volgens de Europese traditie zou de snack in Frankrijk via de kok van Lodewijk XIV aan Johannes van Dam zijn geopenbaard. De kroket wordt beschouwd als de eerste snack in de Europese snackcultuur en heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van alle andere snacks. De naam kroket betekent: 'Heilige Staaf van God'. De vulling wordt gezien als het zaad van God. De kroket is de eerste bron van de snackcultuur, maar er is nog een tweede bron. De frikandel. De kroket en de frikandel geven geen specifieke antwoorden op elke vraag of op elk probleem, maar ze zijn wel altijd heel erg lekker. Voor snackliefhebbers is de autoriteit van de kroket absoluut. Hij wordt gezien als het Woord van Frituur. De kroket wordt echter wel geïnterpreteerd. Aardappelkroket, vleeskroket, draadjesvleeskroket, garnalenkroket. VANGEN!