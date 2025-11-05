Okee even een disclaimer vooraf: misschien was het wel echt een drone hè. En dan een hele grote (zo groot als een helikopter wel, red.), "hoogstwaarschijnlijk geen toestel van een amateur" zoals "welingelichte bronnen" van Het Laatste Nieuws in dit artikel met "exclusieve beelden" van die DPG-krant zeggen. Het kan. Maar! Dan zouden wij wel graag even de data uit het dronedetectiesysteem zien. Tot die tijd vinden wij het vrij van de pot gerukt dat heel België weer een hele dag in rep in roer is om een paar rare video's van lichtjes in de lucht.

Temeer daar er zich een betere verklaring voor die lichtjes. Namelijk: er vloog rond die tijd een politiehelikopter in de lucht. Hier. Gewoon te vinden op ADS-B Exchange, en aangedragen door ene 'flarkey' in deze thread van Metabunk. Sterker nog. Die helikopter vloog even later weer de lucht in. Dat verklaart dan meteen de interpretatie van HLN: "Toen de luchthaven van Zaventem opnieuw openging, kwam de drone meteen terug en zoefde hij zeer gericht voorbij de luchtverkeerstoren, die de drone ook goed kon filmen. Dat wordt gezien als een provocatie." Die tweede video deelt HLN. De beelden zijn volgens vliegtuigexpert Marcel van den Berg echter niet vanuit de toren genomen, maar vanuit de terminal. En de beelden lijken overeen te komen met de vluchtbewegingen van de politiehelikopter. Maar goed. We hebben de data van het dronedetectiesysteem niet. Dus nog even afwachten.

Hoe dan ook, klinkt als een uitstekende Belgenmop: Belgen zijn bang voor drones, politie stuurt helikopter de lucht in, Belgen zien die helikopter en denken dat het een drone is. Alleen niet te hard lachen. In Nederland was het de laatste keer een ballon. Eerdere dronepaniektopics hier en hier. Dronepaniek bij de NOS, de Tele, AD, NU.nl.

UPDATE: Volgens drone-expert Elwin Van Herck is in de video wel degelijk een drone te zien. "Dit is geen toestel dat vrij op de markt te koop is, maar een defensietoestel voor militairen. We noemen dat een VTOL (Vertical Take-Off and Landing) drone, omdat die verticaal kan opstijgen en landen, net als een helikopter. Ze heeft een spanwijdte van drie à vier meter en kan zo’n 15 tot 20 uur in de lucht vliegen. Ze weegt ongeveer 20 tot 40 kilogram en kan enkel lichte gewichten dragen, zoals een camera. De sterkte van het toestel is ook dat het heel laag kan vliegen, tot 100 à 200 voet – een hoogte van ongeveer 30 tot 61 meter dus – en, zoals je ziet, vlak bij de controletoren van Zaventem."