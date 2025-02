John F. Kennedy zei het al: de Nederlandse jeugd van tegenwoordig kan niet eens op iedere dag van februari één frikandel meer eten dan de vorige. En John F. Kennedy had gelijk. Max van 21 uit Arnhem, op TikTok beter bekend als @tarrelvork en op GeenStijl beter bekend als iemand zonder mentaliteit die niet eens 406 frikandellen in een maand kan eten, is gestopt met zijn frikandellen challenge. "Na al die dagen alleen maar frikandellen eten, is mijn lichaam onherstelbaar beschadigd." Ja jammer van je lichaam Max, maar je hebt onze geest kapot gemaakt. Veertien dagen lang was het hosanna, veertien dagen lang was het positiviteit omtrent de frikandel, veertien dagen lang verkeerden wij Europeanen in de veronderstelling dat het in deze wereld mogelijk was om iedere dag een frikandelletje meer te eten dan de vorige, en nu? Nu weten dat het allemaal voor niks was. We zijn belazerd en bedonderd door iemand zonder ruggengraat die denkt dat het leven in het algemeen en filmpjes maken op TikTok in het bijzonder niet meer is dan een grapje. We gaan wel naar de McDonald's voor een hamburger.