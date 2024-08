Zin in frikandellen. Dat hebben we allemaal wel eens. Het kan je op de gekste momenten overkomen. Je bent iets aan het doen, iets totaal anders dan frikandellen eten, bijvoorbeeld differentiaalvergelijkingen oplossen, een tuinhuisje in elkaar zetten, of inbreken, en ineens heb je zin in een frikandel. Maar ja. Dan moet je maar net heb geluk hebben dat er in de gegeven situatie een frikandel in de buurt is, en ook een frietpan. Gelukkig heb je in zulke omstandigheden als inbreker, zeker als inbreker in Etten-Leur, een streepje voor. Want in Etten-Leur houden ze wel van een frikandelletje en geen frikandelletje is zo lekker als een frikandelletje uit eigen vet. Helaas moet de politie in Nederland alles weer verpesten en werd een inbreker met lekkere trek gisteravond op heterdaad betrapt, terwijl hij een frikandel stond te bakken in een woning waar hij net had ingebroken. "Ik denk dat de rechter en de officier daar ook wel iets bijzonders van gaan vinden", zegt de agent. NOU DAT DENKEN WIJ OOK: strafvermindering natuurlijk. Dit had iedereen kunnen overkomen.