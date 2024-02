Landgenoten proficiat, het is volbracht, we hebben het gehaald. De donkere droge dagen zijn geweest. U mag nu weer. Heerlijk helder pilsbieren in de provincie danwel witte wijn sippen in de grachtengordel alsook carménère klokken bij de houtkachel, met een stukje oude Hollandsche boerenkaas erbij. Vandaag hoeken we Dry January weer definitief met een kopstoot richting geschiedenis. Tot volgend jaar, stelletje christenunie-zeikerds & overige drammers. Wij zijn indrinken voor carnaval (over tien dagen al). Proost.