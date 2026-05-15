Allemaal een bosje klapschaatsen mee naar het StamCafé want Erben Wennemars STOPT als schaatsanalist. Hij heeft besloten dat het toch eigenlijk wel een beetje raar is om commentaar te geven voor de NOS terwijl zoonlief Joep een van de topschaatsers op de grote toernooien is. Dat is logisch en dat snapt iedereen, maar de NOS betreurt het besluit. Het toch een stuk makkelijker om als vader langs de kant volkomen uit je plaat te gaan en brillen van willekeurige toeschouwers te slopen zonder luttele minuten daarna onafhankelijk commentaar te moeten leveren in de studio. Als Joep Wennemars nog eens van een medaille beroofd wordt door een blokkade van een klunzige tegenstander, kan Erben voortaan in zijn uiteenzetting van de gebeurtenissen gewoon ongestoord het woord "poepchinees" gebruiken. Erben, och Erben. Hij was 16 jaar geleden al irritant volgens GeenStijl en dat was nog VOOR hij bij DWDD jankend naar een persconferentie van de Friese rayonhoofden keek, een voorbode voor nog veel, veel meer DWDD-optredens. Eigenlijk is Erben patient zero van de DWDD-sportmannen, zoals boekrecensent Mats Deijl ook eigenlijk een post-DWDD DWDD-voetballer is. Je moet ervan houden, maar dat doen we niet. Toch gaan we die stotterende kale knikker missen We gaan Erben bij het schaatsen kijken niet missen, maar we gaan ons wel nog harder ergeren aan de andere clowns die om Henry Schut heen staan. Gelukkig is Henry Schut dan weer zo'n character dat de kijkervaring alsnog lekker wordt opgekrikt. Haha. Enniewee, veel geluk Erben en groetjes aan Renate. We hebben gelachen.