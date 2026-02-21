Wij hebben die vervideolandiseerde versie van het leven van onze konegin vast wel een keer aangeslingerd maar het boeide ons amper en we herinneren ons er niets van. Ja oke, er was iets vaags over vliegtuigen en dat haar pa dat allemaal niet wist en dat het sowieso redelijk meeviel allemaal, of zo. En natuurlijk de scènes waarin onze koning van bil ging. Maar de rest kon ons gestolen worden, wij hebben namelijk niets met chique royalty-figuren en veel meer met gangsterbitches die cowboy spelen, goedkope pizza's en halfgestoorde schoonzonen die al dan niet worden afgeluisterd door opa Benno. Nou MOOI NIEUWS want de Máxima-serie op Videoland krijgt een SPIN-OFF over de avonturen van MABEL en MARGARITA. De serie gaat ook nog eens INTERNATIONAAL onder de titel The Other Royals en dit belooft natuurlijk een megasucces. Dadelijk is de hele wereld in de ban van de JUICE tussen De Boerenparmaham en Edwin De Zuipvanrooiewijn en raken ze niet uitgepraat over Mabel op de Neeltje Jacoba en de blaffers van Klaas en Charlie. Wij gaan kijken!