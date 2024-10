We zijn hier enorme Mexico-kenners. We hebben weleens burrito's gemaakt, dan smijten we zo'n rood zakje van de supermarkt door het gehakt en dan smaakt het meteen naar la cucaracha, met carnaval hebben we weleens een sombrero gedragen (mag tegenwoordig niet meer) en al onze favoriete tekenfilmfiguren zijn opgefokte Mexicanen. Speedy Gonzales, Panchito uit de Donald Duck en Teresa uit Puss, wat ons brengt op Salma Hayek, de mooiste vrouw van de wereld sinds Cailin Kuit. En dan nu: kwalificeren voor de Grand Prix van Mexico. Uw Mexico-anekdotes mogen in de comments - misschien hebt u weleens Coronaatjes weggeklapt in Puerto Escondido, of wie weet hebt u wel een poster van Santiago Giménez boven uw bed. Vertel op, gringo!