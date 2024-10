Wij hebben in onze studententijd ook wel eens iets ontdekt maar dat bleef vooral bij euro's in een bankstel of een gebruikt condoom in de gootsteen. Student Luke Auld-Thomas van de uni in Louisiana daarentegen, ontdekte een verloren Maya-stad in Mexico met een oppervlakte van 16 vierkante kilometer. Dat deed hij gewoon op GOOGLE, toen hij in zijn vrije tijd doodleuk wat 'laser-surveys' van een Mexicaanse milieuorganisatie zat te checken. Thomas zette de data van de milieuorganisaties om in een blauwdruk van de ondergrond, en HOPPA daar verscheen een stukje beschaving uit het jaar kruik. Of nouja, naar schatting beleefde de stad haar hoogtepunt tussen de jaren 750 en 850 en telde het destijds 50.000 inwoners. De stad onder andere 2 grote tempels en een sportweide (want de Maya's hielden van een potje padel, vermoedelijk). De stad heeft van archeologen de naam Valeriana gekregen. Uiteraard wordt bij het nieuws ook even vermeld dat de Maya-stad waarschijnlijk ten onder ging door KLIMAATVERANDERING. Logisch, toen hadden ze ook nog geen Tesla's.