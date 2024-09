Wie zijn nog treuriger dan pedofielen, maar net iets minder treurig dan volwassen mensen op fatbikes? Juist ja, cryptovloggers. Het internet heeft veel goeds betekend maar de jongens en meisjes die op Instagram "professioneel" investeringsadvies geven zijn een prima reden het per direct en permanent af te sluiten.

Wie is er nog treuriger dan Quincy Promes, maar net iets minder treurig dan Rai Vloet? Juist ja, Ryan Babel. Als voetballer was het al geen feestje, als rapper is het helemaal behelpen, maar het aller- allerergste is hij toch echt als vastgoedmagnaat. Want wat doet meneer de geboren Amsterdammer met zijn vele voetbalmiljoenen: teruggeven aan de gemeenschap het toch al geringe aanbod aan betaalbare woningen in de hoofdstad nog verder terugdringen. Het klootjesvolk mag voor hem klappen in het stadion maar er absoluut niet in de buurt wonen.