Die politieauto van afgelopen zaterdag is niet het enige wat de laatste tijd in Den Haag VUUR EN VLAM stond: want we zouden bijna vergeten dat weekblad PRIVÉ gisteren uitpakte met het NIEUWS dat onze eigen PRINSES ALEXIA op PRINSJESDAG gespot is met de bekende volkszanger, of zanger uit het volk, nou ja, het fenomeen, ANTOON. Die had dus een PRINSESJESDAG. Evert SANTEGOEDS mocht dat gisteren vertellen bij Shownieuws, hij heeft er zelfs BEELDEN van, maar die worden nu nog niet gepubliceerd vanwege de MEDIACODE. Dat is natuurlijk een SCHANDE want dit zijn beelden van NATIONAAL BELANG. Straks is Antoon de tweede in de lijn van troonopvolging en dan kunnen we niet eens zien hoe hij uit een RANGE ROVER is gestapt om de prinses OP TE HALEN.