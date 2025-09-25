Beetje van ons allemaal. Privé heeft VERBODEN BEELDEN zanger Antoon met prinses Alexia
Wij gaan NU Evert Santegoeds woo'en
Die politieauto van afgelopen zaterdag is niet het enige wat de laatste tijd in Den Haag VUUR EN VLAM stond: want we zouden bijna vergeten dat weekblad PRIVÉ gisteren uitpakte met het NIEUWS dat onze eigen PRINSES ALEXIA op PRINSJESDAG gespot is met de bekende volkszanger, of zanger uit het volk, nou ja, het fenomeen, ANTOON. Die had dus een PRINSESJESDAG. Evert SANTEGOEDS mocht dat gisteren vertellen bij Shownieuws, hij heeft er zelfs BEELDEN van, maar die worden nu nog niet gepubliceerd vanwege de MEDIACODE. Dat is natuurlijk een SCHANDE want dit zijn beelden van NATIONAAL BELANG. Straks is Antoon de tweede in de lijn van troonopvolging en dan kunnen we niet eens zien hoe hij uit een RANGE ROVER is gestapt om de prinses OP TE HALEN.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
BELANGRIJKE FOTO'S. Maxima kijkt boos naar kauwgom kauwende Alexia
Nederland slaat internationaal kauwgomballenfiguur
Kijk nou. Bewegend beeld Matthijs van Nieuwkerk
DIT MAG U NIET ZIEN VAN DE NPO!
VIDEO. Prinses Alexia viert afscheid Mark Rutte
Vlag kan uit op Huis ten Bosch
Hoezee. Nieuwe plaatjes van jarige Alexia
Voor het fapboek van Schimmelpenninck
Gigantische naschok Turkije; beeld stroomt binnen
Duizenden slachtoffers bij aardbeving & naschokken - liveblog & verzameltopic
Amalia en Alexia landen NU pas uit Griekenland
Dames bleven een paar dagen langer souvlaki snacken dan pa en ma