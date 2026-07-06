Onderstaande vragen aan D66-minister van Onderwijs en Censuur en oud-informateur Rianne Letschert werden ingezonden door Elodie Verweij (groep 5, openbare basisschool Het Algemeen Dagblad) in de rubriek 'Wat wil jíj́ van een politicus weten?'. Werkelijk álles mocht worden besproken en álles kwam dan ook ter sprake, van bikini's en het strand tot huilen en trouwen. Bedankt Elodie! Er ligt voor jou ongetwijfeld een succesvolle carrière in het verschiet als parlementair verslaggever bij LINDA.meiden!

Vraag 1. Hoe vind je het? (Het ministerschap, red.)

Vraag 2. Is dat anders dan de wetenschappelijke wereld? (Vermoedelijk wel, red.)

Vraag 3. Waarom was dat? (Letscherts huilbui toen ze minister werd, red.)

Vraag 4. Hoe heb je Sander (haar man, red.) ontmoet?

Vraag 5. En nu hebben jullie een lat-huwelijk! (Geen vraag, red.)

Vraag 6. Uit wat voor gezin kom je? (Antwoord: met ouders, red.)

Vraag 7. Wat heb je van hen (haar ouders, red.) meegekregen?

Vraag 8. Welk moment van je leven heeft je het meest gevormd?

Vraag 9. Wanneer dacht jij: ik wil iets maatschappelijks met mijn leven? (Iets maatschappelijks, kan van alles zijn, red.)

Vraag 10. Hoe kijk je dan naar de demonstraties nu tegen azc’s?

Bij hoge uitzondering Letscherts antwoord. Geheel aan Elodie aangepast, op basisschoolniveau: "Tja, dat vind ik super heftig. Ik ken ook mensen die gevlucht zijn, en hier hun leven proberen op te bouwen."

Vraag 11. Wat fascineert jou daar zo aan? (Aan genocide en oorlogsmisdrijven, red.)

Vraag 12. Wie is je bijgebleven? (Van mensen die ze ooit sprak in conflictgebieden, red.)

Vraag 13. Hoe neem je deze lessen (die ze zeg maar geleerd heeft, of zo, red.) mee in je rol als minister?

Vraag 14. Waar droom je zelf nog van? (Nu komen de lastige vragen, red.)

Vraag 15. Is het politiek leiderschap van D66 dan iets voor jou? (Een vraag over POLITIEK, red.)

Vraag 16. Als je de Rianne van twintig jaar geleden een advies mag geven, wat zou dat dan zijn? (Het is maar goed dat Elodie met een academica te maken heeft, red.)

Vraag 17. Is het nu in balans? (Letschert staat op één been in het zand, vermoeden we, red.)

Vraag 18. Als je van het eind van een loodzware week naar huis rijdt, wat is dan de gedachte die jou overeind houdt? (Waarschijnlijk de gedachte even niet meer onderworpen te worden aan de loodzware gesprekken met Elodie Verweij, red.)

Oké dat was het. Doei.