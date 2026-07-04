Hallo en welkom bij Treurige Uithoeken van de het Medialandschap en het treurige uithoekje van vandaag is Linda.Meiden, waar ze zo wanhopig op zoek zijn naar manieren om Gen Z aan het stukjeslezen te krijgen dat ze hun eigen social media redacteuren maar vragen om (ChatGPT te vragen om) te gaan schrijven over hun aarshaar. Dat treft, want social media redacteur Jurriaan Hendriks heeft namelijk heel erg veel aarshaar. Zo'n dik tapijt zelfs dat hij er een hele column aan kan wijden in de Linda.Meiden (vermoedelijk bedoeld voor .Meiden, maar in de Linda.Jongens.Met.Een.Ontzettend.Harige.Poepert was geen plek meer of zo). Want wat dus veel te weinig mensen weten is dat het best wel heel erg moeilijk is om door het leven te gaan met een ongelofelijk beboste arie. Jurriaan zou bijvoorbeeld niet in zijn blote reedt op de foto willen. Puur hypothetisch, in het geval dat het hem gevraagd zou worden. Alsof hij daarmee nog niet beperkt genoeg is; er is op de billen van Jurriaan ook nog sprake van het "Sneeuwwitje-effect", het effect van gitzwarte haren op een spierwitte huid (Sneeuwwitje had in de originele vertelling van de Gebroeders Grimm ook een enorm sprookjesbos op de grot maar dat wordt tegenwoordig vaak weggelaten). Ondanks alle tegenslagen slaagt Jurriaan erin om NIET volledig in te storten door de onzekerheid over zijn rijkelijk behaarde ster. Dat doet Jurriaan door "dilemma's" om te hakken: "Ben ik de enige met harige billen? Nee. Moet iedereen eruitzien zoals Timothée Chalamet? Zeker niet. Vinden anderen mijn billen vies? Dan moeten ze niet met me naar bed. Wil ik tweewekelijks dubbelgeklapt in de douche liggen met een scheermes? Nooit. Zit er een probleem tussen mijn billen? Nee, vooral tussen mijn oren." Zo. Dapper Jurriaan. Weer een taboe minder.