NEW by Kim Kardashian: de microslip, met haar

The Ultimate Bush

Kim Kardashian. Wat een vrouw is het toch. Ze brak het het internet met een bipsfoto, werd schathemeltjerijk met een real life soap, overleefde Kanye West en timmert alweer een tijdje aan de weg met modemerk SKIMS. Wie dacht dat alles in de mode al eens gedaan was, kijk nog eens goed. Dit zijn onderbroeken. En dan niet van die halvegare heupslips, maar elegante micro-slippies. MET HAAR! De zgn "Faux Hair Micro String Thong". Voor alle dames die met een kale miauw door het leven moeten omdat alle schaamhaar wegenuked en gelaserd is, omdat dat moest van de Linda. 32 dollar, maar dan heb je ook wat. BESTELLEN HIERR  Keurige SFW-voorbeeldfoto na de break. We flossen!

Tags: kardashian, onderbroek, haar
@Pritt Stift | 15-10-25 | 13:03 | 78 reacties

