Het is niet elke dag dat wij dingen lezen waar onze mond van open valt, maar toen we vandaag de substack van zangeres Merol (bekend van best geinige liedjes over geyleneuqseks en aanverwante zaken bekend van de GeenStijl Vagina 50) vandaag openden ervoeren we een aha-erlebnis van heb ik jou daar. De feministische hitmachine presteert iets wat we in onze stoutste dromen niet voor mogelijk hielden, iets wat ZELDEN VERTOOND is: Een betoog VOOR LICHAAMSHAAR. Merol is gestopt met waxen, scheren, trimmen en epileren en vindt dat helemaal 'mooi, wild en hot' en als Merol dat zegt, is het zo. Her body, her choice! Behalve als die choice botox is, dan moet je volgens hetzelfde betoog: deaud. Maar toch, het tijdperk van de kalekudt is dus officieel VOORBIJ. Bush
did 9/11 IS BACK. Hoezee.
