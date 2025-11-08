achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Poeniehaar in het Stamcafé

Goh

Het is niet elke dag dat wij dingen lezen waar onze mond van open valt, maar toen we vandaag de substack van zangeres Merol (bekend van best geinige liedjes over geyleneuqseks en aanverwante zaken bekend van de GeenStijl Vagina 50) vandaag openden ervoeren we een aha-erlebnis van heb ik jou daar. De feministische hitmachine presteert iets wat we in onze stoutste dromen niet voor mogelijk hielden, iets wat ZELDEN VERTOOND is: Een betoog VOOR LICHAAMSHAAR. Merol is gestopt met waxen, scheren, trimmen en epileren en vindt dat helemaal 'mooi, wild en hot' en als Merol dat zegt, is het zo. Her body, her choice! Behalve als die choice botox is, dan moet je volgens hetzelfde betoog: deaud. Maar toch, het tijdperk van de kalekudt is dus officieel VOORBIJ. Bush did 9/11 IS BACK. Hoezee.

Tags: stamcafé, poenie, haar
@Zorro | 07-11-25 | 22:00 | 242 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.