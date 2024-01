Het mag geen verrassing zijn dat ook dit jaar de titelstrijd ging tussen 010 en 020. Steden als Den Haag doen een leuke poging, maar het liquidatieparadijs aan het IJ en de explosievenmetropool aan de Maas zetten echt alles op alles voor het kampioenschap. Lange tijd leek Amsterdam zichzelf weer moordhoofdstad van Nederland te mogen kronen, maar in september ontspoorde totaaldebiel Fouad Lakhlili volledig met een moordreeks die in het Erasmus MC eindigde, waarmee Rotterdam definitief de voorsprong pakte. Dus gefeliciteerd Rotterdammers, jullie waren in 2023 voor het tweede jaar op rij het dodelijkste criminele broeinest van het land. Kost wat, maar dan staat de stad wel op de kaart. Uiteindelijk kwam het aantal moorden in de havenstad uit op elf, dus de Amsterdammers (10) weten hoe hoog de lat ligt. Dan moet 020 wel zijn beste beentje voorzetten, want met twee steekpartijen in de eerste dag van het jaar en de eerste schietdode in het naburige Capelle aan den IJssel voorspellen we dat Rotterdam in 2024 voor de hattrick gaat. Het nieuwe seizoen is begonnen en de titelstrijd ligt weer volledig open.