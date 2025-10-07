ZIEN - Trailer AMSTERDAMNED II
Van Dick Maas aan de Amstel
THE RETURN OF THE HUUB STAPEL! Heerlijk mensen. We hebben Huub langs de IJssel gezien, Huub langs de Maas, Huub langs de Rijn, Huub langs de Kust en Huub langs de Schelde. Maar vanaf december is Huub gewoon weer langs de Amstel. Bioscoopie, WE KOMEN!
