[LIVEBLOG IRAN HIER]

Op zich best lovenswaardig als iemand zich op NPO 1 (goed, 't is WNL) uitspreekt tégen het uitsluiten van Forum voor Democratie, een van de verkiezingswinnaars. Dan moet je dat alleen wel goed doen. Een helder verhaal met sterke argumenten kunnen daar wellicht bij helpen. En dat, dat is nou net waar het EW-hoofdredacteur Hella Hueck aan ontbreekt. Wat ze hierboven zegt blijft daardoor volkomen vaag en onduidelijk. Maar een raadsel is er om te ontrafelen dus schrijven we het toch maar even helemaal uit, in een laatste poging er wat van te begrijpen. Misschien biedt dat uitkomst en enig licht in de Hell(a)se duisternis.

Presentator WNL: "Hoe gaan we ermee (winst van FvD, red.) om?"

HH: "Ja kijk ik ik ik zou niet voor uitsluiten zijn. Nee ik ik ik geloof dat dat niet... niet werkt... ik denk ook als je kijkt naar AfD in Duitsland, Bart de Wever heeft in België heel goed campagne gevoerd tegen Vlaams Belang en dat uiteindelijk op de inhoud en zeer welbespraakt en met humor want dat is natuurlijk ook een fantastisch politicus, Bart de Wever..."

Presentator WNL: "Maar Bart de Wever wordt groot bij het uitsluiten van extreemrechts."

HH: "Nou uit uiteindelijk heeft-ie het toch... kijk maar, die partijen blijven winnen dus je kan wel zeggen: we doen net alsof ze er niet zijn, maar die partijen worden ondertussen groter en groter en zetten meer druk."

Presentatrice WNL: "Maar wat dan?"

HH: "Dus uiteindelijk ja ik ik denk dat je... uiteindelijk is dit wat je nu ziet in de gemeentepolitiek is toch het falen van het niet oplossen van nationale dossiers. We hebben zitten nog steeds met stikstof. BBB heeft toen, d'r was gewoon meer dan een miljard voor stikstof, BBB heeft dat toen in de coalitieonderhandelingen weggegeven. We hadden al veel verder kunnen zijn. Woningtekort hadden we al veel verder kunnen zijn. Dus het... ik denk ook dat het ook voor de voor de grote landelijke partijen ook weer een spiegel is om je dossier op te lossen. En dan is uitsluiten niet de opslossing."

Verslaggeefster WNL: "Maar de partijen die uitsluiten die zeggen: we doen dit omdat er kandidaten op de lijst staan bij Forum, die bij extreemrechtse clubs zitten of hebben gezeten. Dus dat is hun argument, niet per se dat ze niet allerlei dossiers willen oplossen. Dat is dan toch iets heel anders?"

HH: "Nee dat is tuurlijk en ik begrijp ook wel dat sentiment, ik denk alleen dat je door uitsluiten... dat sentiment versterkt bij de achterban van... 'de elite bepaalt het weer en we mogen niet meedoen en we hebben niks te zeggen'. Forum is natuurlijk heel erg voor directe democratie, heeft ook heel lang met hebben ze gemeentes bezocht, toen was na de gemeente alle... de verkiezingen... alle partijen gaan weer naar Den Haag, zij hebben dat toch doorgezet. Ja."

Nou, we hopen dat het u uiteindelijk duidelijk is geworden waarom FvD volgens Hella Hueck niet uitgesloten dient te worden. Wij gaan het nog even zesentachtig keer terugkijken en driehonderd keer teruglezen.