Mooi nieuws voor mensen die een hekel hebben aan cancelcultuur. Je kunt in Nederland nog gewoon op tv komen, dan scheepvrachten cocaïne de haven van Antwerpen in loodsen en daarvoor in de bak belanden, dan ""door de koning"" worden vrijgelaten, meewerken aan een documentaire over hoe je ooit op tv kwam en daarna drugscrimineel werd, klagen dat je in die documentaire veel weg hebt van een drugscrimineel en UITEINDELIJK gewoon weer op tv komen. Frank Masmeijer wordt door Talpa naar Colombia gestuurd om mee te doen aan een nieuw 'survivalprogramma' met Art Rooijakkers (bekend van Nieuws van de Dag). Iets met overleven in de jungle met zijn hele gezin, of zo. De Masmeijers nemen het op tegen andere gezinnen (waaronder de kelderkinderen van Ruinerwold, wtf) en ze gaan uiteraard winnen, want Frank Masmeijer heeft in de jungle van Colombia hele goede contacten (korte lijntjes!). Hopelijk is dit nog maar het begin van de comeback. Wij kijken nu al uit naar Frank Masmeijer als duider bij de Oranjezomer.