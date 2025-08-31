Kunnen we lang en kort over lullen maar Red ons, Maria Montanelli en Het Diner zijn geweldige boeken, Finse Dagen behoort tot de beste autofictie van vaderlandse bodem, wat overigens ook geldt voor Ga je erover schrijven. Sowieso een unicum in de Nederlandse letteren: in tegenstelling tot vrijwel al zijn collega's is Herman Koch geen ontiegelijke aansteller. Stukje Wiedergutmachungs-tv voor wie zo nu en dan nog badend in het zweet wakker wordt na een herbeleving van de zelfverzonnen elfentaal van Ilja Leonard Pfeijffer, en het drie uur durende voetjevrijen met Özcan Akyol is vast ook niemand in de koude kleren gaan zitten. Bovendien: hallo, Jiskefet. Koch heeft overigens die vreselijke kloteziekte, zo veel grote interviews komen er niet meer, dus slinger als u weinig te doen heeft toch vooral de tv aan. NPO 2, meer specifiek.