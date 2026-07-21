Mooi nieuws uit de baantjescarroussel waar je van zou hopen dat er kritisch over wordt bericht dóór de NPO, maar ja dit gaat juist over de toezichthouders ván de NPO, dus moeten wij van GeenStijl het vuile werk weer opknappen. Het nieuws is dus dat Pieter-Jaap Aalbersberg en Annelien Bredenoord zijn benoemd tot nieuwe toezichthouders van de NPO, bekend van televisie. Dat zijn bizarre benoemingen van mensen zonder relevante media-ervaring die je alleen kunt begrijpen als je weet hoe diep de netwerkcorruptie in de haarvaten van de Nederlandse bestuurscultuur zit (deze old boy is Aalbersbergs voorganger, en was toevallig ook Aalbersberg voor-voorganger als NCTV) én als je begrijpt dat de NPO in eerste instantie geen media-organisatie is, maar een extra bestuurslaag in een systeem vol bestuurslagen waar het maken van mediaproducties een hinderlijke onderbreking vormt van een dag lekker vergaderen over diversiteit en inclusie.

Aalbersberg werkte als hoofd van de repatriëringsmissie van MH17-slachtoffers mee aan het dichthouden van de doofpot waar de Onderste Steen nog altijd verborgen ligt en probeerde als korpschef in Amsterdam samen met Fatima Elatik zijn dienders een hoofddoek om te knopen (niet gelukt, red.). Zijn enige ervaring met werken in de media bestaat feitelijk uit het illegaal volgen van burgers waar hij als opvolger van Dick Schoof bij de NCTV mee doorging. En hij wordt dus samen benoemd met oud-D66-senator Annelien Bredenoord, de voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus die nota bene in een interviewtje met haar eigen universiteitsblaadje zoveel nietszeggende marketingonzin uitkraamde dat ze daar zelfs bij Even Tot Hier nog wel een paar leuke grappen over zouden kunnen verzinnen. Echt twee mensen met verstand van heldere communicatie en eerlijke journalistiek, ideaal om toezicht te houden op de NPO. Riep daar iemand om SANERING?