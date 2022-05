Tachtig dagen in de oorlog en voorlopig is er nog geen einde in zicht. Wel begint Oekraïne steeds meer te hopen op een goede afloop: hoofd van de Oekraïense inlichtingendiensten Kyrylo Budanov denkt dat de oorlog nog in 2022 beslist zal worden. "I am optimistic. The breaking point will be in the second part of August. Most of the active combat actions will have finished by the end of this year. As a result, we will renew Ukrainian power in all our territories that we have lost including Donbas and the Crimea." Volgens Budanov moeten we de kracht van de Russen zeker niet overschatten: het zijn apen met nukes. "We have been fighting Russia for eight years and we can say that this highly publicised Russian power is a myth. It is not as powerful as this. It is a horde of people with weapons." Belangrijker nog: volgens Budanov is er op de achtergrond een 'coup' gaande tegen Vladimir Poetin, die ernstig ziek zou zijn (kanker).

Op de grond zijn de Russen 'm gepeerd bij Kharkiv, wel hebben ze Rubizhne (zo goed als) in handen, al zien we ook weer beelden van de bevrijding. Vannacht was het weer onrustig rond Belgorod in Rusland met explosies, luchtafweer en mogelijk het geluid van vliegtuigen die door de geluidsbarrière knallen. Op zee zijn de ogen gericht op de Russische onderzeeërs: er zijn berichten dat de complete (?) vloot onderzeeërs bepakt en bewapend is vertrokken uit de haven van Sevastopol en dat is mogelijk slecht nieuws voor Odessa. Rusland heeft zes Kilo-onderzeeboten in de Zwarte Zee, voor de nerds: het verbeterde type van de Kilo, de Project 636 Varshavyanka, en dan om precies te zijn de B-237, de B-261, de B-262, de B-265, de B-268 en de B-271 (zie hier).

Dan nog even over die Oekraïense aanval op een Russische BTG over de brug bij Donets (zie foto boven het topic en de thuisopdracht hieronder), woensdagavond, waar wij donderdagochtend melding van hebben gemaakt. De Osint-onderzoekers hebben nog eens goed geteld (heerlijke draad hier) en de score is nu: 84 stuks materieel, waaronder 14 tanks (T-72), 35 BMP-1's, 2 BMP-2's, enzovoorts, enzovoorts. Oekraïne zelf communiceert ook 'bijna 90 stuks': een ongelooflijke hoeveelheid materieel in de pan gehakt. Tot groot plezier van de Oekraïners natuurlijk, en de Russen, tsja, die snappen er eigenlijk niks van. Enfin, bij belangrijk nieuws melden we ons weer!

