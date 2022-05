:

Hahaha ja joh. Het was allemaal 3D schaak van Poetin. Is het echt heel lastig om te erkennen dat de Russen gewoon keihard verslagen zijn in die regio? Van de VDV eenheden, de elite luchtlandingstroepen in Hostomel, heeft nog geen 50% het overleefd. Ze zijn afgeslacht. Geen leiding, geen voorbereiding, geen bevoorrading. Maar in jouw ogen was alles een briljante afleidingsmanoevre?

Feit is dat de Russen een kutleger hebben, zonder leiding, zonder middenkader, een losgeslagen bende, maar ze zijn wel met heel erg veel en verliezen deren Poetin niet, dus wordt het doordrammen met artillerie en bommen. Uiteindelijk levert dat ze in Donbass kilometers per dag op. Dus ja, het is moeilijk voor Oekraïne, dat ontkent niemand.