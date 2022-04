Dag 65 van het gezeik en in Engeland verschijnen ineens berichten dat Poetin op 9 mei, de belangrijke feestdag de Dag van de Overwinning, een formele oorlogsverklaring gaat afkondigen. Niet langer een 'speciale operatie', maar gewoon volle bak knallen. Vooralsnog richt de 'speciale operatie' zich vooral op de Donbas, zo meldt ook de Britse intel, met knokken bij Lysychansk en Severodonetsk. Vanuit de lucht was het vannacht raak in de regio Dnipro, waar Rusland met GRAD-vuur aan het zooien was. Eerder, dus gisterenavond al, kwam hoofdstad Kiev plots weer onder vuur te liggen. Op het moment dat António Guterres van de Verenigde Naties op bezoek was - een dikke vinger naar de diplomatie. Er vielen tien gewonden. Onze vriend Canadian Volunteer claimt vannacht 15 tot 20 Russen te hebben omgelegd, plus een boel spulletjes te hebben uitgeschakeld. Dan nog even terug naar Poetin met z'n dikke kop, middels een (on)gezellig tweetje van een van de (ex-)computeraars van Anon:

Mogelijk schildklierkanker dus. Dat wordt verder absoluut niet ondersteund door bewijs of documenten, Nederland heeft nos_osint in het leven geroepen om dat uit te zoeken, en misschien zijn het alleen vermoedens. Wel is Anon al weken bezig met het digitaal tegenwerken van Rusland: zo werden de sites van de geheime dienst FSB, tv-zenders, communicatiewaakhond Roskomnadzor en de centrale bank gehackt. Het zou in ieder geval verklaren waarom Vladje plots zo'n kogelvisplofkop heeft. Laterrrrr meeeerrrrrrrr!

UPDATE 10.25 uur - Inmiddels 23.000 Russen dood, volgens Oekraïne dan

UPDATE 10.38 uur - Zeker één dode bij de aanval op Kiev van gisteren

UPDATE 10.48 uur - Ook weer open: de Nederlandse ambassade in Kiev

UPDATE 11.44 uur - Het lijkt erop dat Polen 200 (!) T72-tanks naar Oekraïne stuurt

Kiev, gisterenavond

Gisterenavond in Moskou....