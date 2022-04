Met betrekking tot atoomwapens, of chemische wapens of biologische wapens moet de NAVO wel wat duidelijker zijn. Naarmate de Russen steeds meer en zwaardere verliezen lijden wordt ook de kans groter dat ze in het Kremlin raardere dingen gaan denken of erger doen. We bereiken nu wel het keerpunt dat er gezegd moet worden "Luister Poetin, gooi 1 nuke op Oekraïne en wij droppen er duizend op Rusland, dus overweeg het niet eens"

Ja is materie voor mannen met ballen van staal. Maar welke andere keuze is er nog over nu Rusland conventioneel niet kan winnen? Moreel hebben ze al verloren. Vergis je niet, de NAVO verloor 3,5 duizend man in Afghanistan, in 20 jaar tijd. Dat is nog geen halve soldaat per dag. Rusland verliest er honderden per dag reken je gewonden, zieken en deserteurs mee zit je op ~1.000 per dag. Per dag. Dat is een hel.