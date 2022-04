Wees welkom op dag 53 van de 3-daagse oorlog met alhier weer de gebruikelijke round-up van de recente gebeurtenissen. Om te beginnen: er is maar weer eens een Russische generaal uit het leven gehaald, om precies te zijn majoor-generaal Vladimir Frolov. Alweer de ACHTSTE (of de zevende; één wordt betwist) generaal die naar de eeuwige toendra's wordt gestuurd - hier bij FP een analyse (toen er nog maar vijf generaals hun sterren hadden ingeleverd) over het hoe en waarom die generaals überhaupt aan het front verschijnen. Frolovmans is reeds begraven in Sint-Petersburg. Ook begraven, maar dan in een zeemansgraf, (een deel van) de bemanning van de Moskva, het voormalige vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot. Plots doken er pak 'm beet 240 zeelieden op, bij een of andere ceremonie (een OSINT-analyse, ook over het aantal '240', hier). Een paar kanttekeningen daarbij: 1) De Moskva had circa 500 man aan boord. Het zou betekenen dat de helft van de opvarenden het niet heeft overleefd, in het ziekenhuis ligt of om andere redenen niet in staat is geweest de ceremonie bij te wonen. Op Russische sociale media duiken al overlijdensberichten en condoleances op van en voor personen die werkzaam waren op de Moskva. 2) De beelden (zie video boven) zijn vrijgegeven door Rusland zelf, maar het Lijkt (met hoofdletter L) er volgens onderzoekers vooralsnog op dat de parade voor de Moskva-bemanning recent en 'legit' is. 3) De kapitein van het schip, Anton Kuprin, zou ook te zien zijn op de beelden. Oekraïne claimde eerder nog dat hij om het leven was gekomen.

Dan, van de zee naar de lucht. Overal in Oekraïne weer luchtalarm, maar hoofdstad Kiev was afgelopen nacht vrij rustig, al zijn er de voorbije uren wel weer wat paaseitjes uit de lucht gevallen. Tot slot, ter zee en ter lucht zijn immers niet compleet zonder ter land, de grondoorlog. Het Russische offensief in de Donbas komt er echt aan: 'senior U.S. defense officials' hielden rekening met dit weekend of begin komende week. De Russen hebben alvast een 'ultimatum' gesteld aan de laatste Oekraïense troepen in het omsingelde en compleet verwoeste Marioepol, de 'onmenselijke' stad die al sinds eind februari van de buitenwereld is afgesneden: geef je over of sterf. Heeft Poetin Pilatus zijn handen trouwens al gewassen in onschuld?

