Het zinken van de Moskou is big news naar mijn mening. Misschien niet hun vlaggenschip (dat zijn vliegdekschepen), maar inderdaad een belangrijke pion in hun vloot.



2 zaken die mij opvallen. Denk dat Chy-na en Taiwan aandachtig meekijken met dit voorval. En straks de onvermijdelijke Russische poging om Odessa per zee in te nemen. Want als drones en kruisraketten slagschepen kunnen laten zinken, dan heeft dat grote consequenties voor toekomstige invasies per zee.



Andere zaak wat opviel is dat de NPO weer eens fake news verspreid. nos.nl/artikel/2425082-russisch-oorlo...



"Het oorlogsschip kwam ook aan het begin van de oorlog in Oekraïne in het nieuws. Het lag voor de kust van Slangeneiland in de Zwarte Zee en vroeg de Oekraïense grenswachten op het eiland om zich over te geven. Op vrijgegeven audiofragmenten was te horen dat de Oekraïners "krijg de klere" naar de Russen riepen."



Volgens mij is die audio en incident al tot fake news verklaard. Het garnizoen op slangeneiland gaf zich geweaun over en zijn niet "allemaal deaud".