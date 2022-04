Hoewel het offensief van de Russen geenszins verpletterend is - net als gisteren bijvoorbeeld - gaat de ellende vanuit de lucht in het toch al verwoeste Oekraïne natuurlijk gewoon door. In Kharkiv is het al de hele ochtend raak, eerder kwamen daar 'zeker twee' personen om het leven. In Dnipro werd gisteren het spoor verwoest en Mykolaiv wordt momenteel voortdurend gepakt. In hoofdstad Kiev was het echter weer rustig. Op de grond proberen de Russen in het oosten door te stoten naar plekken als Dibrovne, Zarichne, Rubizhne, Novotoshkivske, Popasna; allemaal plaatsen waar u een paar weken nog nooit van had gehoord, en nu ligt het midden in het wereldnieuws. Kaartje hieronder. Schokkende ontwikkelingen, veroveringen of materiële schade, zoals die Moskva, in ieder geval niet. Dan nog even naar de hel op aarde, Marioepol, waar de evacuatie van burgers en gewonden niet van de grond komt, door voortdurende beschietingen van de Russen. Op satellietbeelden zijn de eerste massagraven ontdekt en als we die ontberingen zo zien, bijvoorbeeld op de beelden van die maffe Patrick Lancaster, dan zit er nog genoeg ellende aan te komen. Tot slot nog iets over het Russische dodental. Oekraïne claimt inmiddels zo'n 21.000 Russen te hebben omgelegd, in Rusland kwam plots het cijfer 13.414 (+7.000 gewond) naar buiten. Een post die weer snel werd verwijderd, maar ver van de waarheid zal het niet liggen. Wat een drama-oorlog. Later meer.

UPDATE 9.07 uur - Nieuwe claims van Oekraïne hier; ze zitten op 21.200 dode Russen

UPDATE 9.33 uur - In Sloviansk zegt men vannacht clustermunitie op het hoofd te hebben gehad

UPDATE 11.40 uur - Er is een Oekraïense An-26 transportvliegtuig gecrasht. Vooralsnog één dode

UPDATE 11.45 uur - LOL. De gezonken Moskva werd al opgeëist door Oekraïne als eigendom ("According to all international conventions, the ship becomes the property in the country in whose waters it sank"), nu is-ie ook aangemerkt als cultureel erfgoed

KAART