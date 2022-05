Bevrijding! Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland jubelde het, gisterenavond, nadat de laatste 531 'nazi's' uit de Azovstal-fabriek zich hadden overgegeven - in totaal zouden er 2.439 'nazi's' uit de 'bevrijde' fabriek zijn gestapt. Generaal Sergei Shoigu heeft president Poetin zelf het 'goede nieuws' over de afronding van de 'speciale operatie' te Marioepol gebracht. Azov-leider Denys Prokopenko zou in een gepantserd voertuig zijn weggevoerd om hem - volgens de Russen - te 'beschermen' tegen de woedende burgers van Marioepol. Tsja. Volgens Kremlin-trekpop Dmitry Peskov zullen de Oekraïense soldaten goed behandeld worden, dat is een Russische vertaling van: ze worden gemarteld, in een goelag gesmeten of gaan hartstikke dood door een of ander ritueel met padden. Op de video hieronder een andere Azov-leider, Sergey 'Volyna' Volynsky, ondervraagd bij de evacuatie, of de bevelen werden gegeven door 'high ranking western officers'. Dat zal te maken hebben met die roddels in Rusland dat er zogenaamd 'high ranking western officers' door Rusland gevangen zijn genomen in Oekraïne. Gelukkig geloven de Russen het zelf wel. Vannacht was het weer erg onrustig in de regio Luhansk, 'the hottest spot in Ukraine', met artillerie en beschietingen. Knokken op de grond vindt voornamelijk plaats bij Popasna, waar de Russen (met behulp van versterking) Severodonetsk en Lysychansk proberen te omsingelen, de regio Kharkiv en de regio Kherson (Chornobaivka). Voorts: schaakgrootheid Garry Kasparov is door Rusland aangemerkt als buitenlandse spion. Kasparov spreekt zich al jaren uit tegen Poetin - hij woont tegenwoordig in de Verenigde Staten. Ook olietycoon Mikhail Khodorkovsky is op de zwarte lijst gezet. Is er nog goed nieuws, of zicht op een oplossing? Nee hoor.

Daar gaan ze