Dag 86 van de oorlog die 3 dagen zou duren en wij zijn er al een tijdje klaar mee, de Russen zijn er zelf ook wel een keer klaar mee. Hoe hangt de vlag erbij? Eerst tactisch: het zwaartepunt van de strijd ligt momenteel bij Popasna (zie kaartjes hier, hier en hieronder). De Russen hebben dorpen als Trupillya, Volodymyrivka en Nova Kamyanka veroverd en dreigen de hoofdwegen richting Severodonetsk en Lysychansk in te nemen, of die steden zelfs te omsingelen. Rusland zou 'meerdere BTGs' naar Popasna hebben gestuurd om een doorbraak te forceren en ook Oekraïense versterkingen zouden onderweg zijn - om omsingelen te voorkomen. De oorlog verloopt nog steeds uitermate moeizaam voor de uitploeg, waardoor er weer berichten over voorbereidingen op een algehele mobilisatie over het internet zwerven. Die mobilisatie leek eerder al in de kaartenbak te liggen voor 9 mei, de Dag van de Overwinning in Rusland, maar destijds gebeurde er niks. Ook op andere dagen doken er geruchten en berichten over een mobilisatie op; dit keer zijn de verhalen de wereld in geholpen door Oekraïense inlichtingen. We zagen de voorbije weken al meerdere gefotoshopte orders en bevelen, de propagandamachines van beide landen draaien op volle toeren - we houden het wel gewoon in de gaten. Voorts kwam de New York Times vannacht met een verhaal over een regelrechte oorlogsmisdaad van de Russen: het Visual Investigations Team van de NYT (met daarbij de Nederlander Christiaan Triebert) vond bewijs voor de executie van zeker acht mannen in Bucha, op 4 maart (dag 9), door Russische soldaten. Russen en oorlogsmisdaden, wat een verrassing! Tot slot: komt het einde al in zicht? Wellicht een beetje: Zelensky heeft het in zijn nachtelijke speech over 'de laatste fase van de oorlog'. Wel voorspelt hij dat die fase 'het bloedigst' zal worden. Gezellig! Later meer... LIVEBLOG.

