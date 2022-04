In de jaren 1990, na het invallen van de SU is het een enorme chaos geweest met bendes en corruptie en snel verrijkende oligarchen. Schietpartijen in de metro's, dode mensen in het trappenhuis in je flatje.

Dat is het beeld wat Russen hebben gekregen van losgeslagen 'kapitalisme' dat niet kan worden geremd door democratie. De onzichtbare vuist met hamer en sikkel. Platslaan en wegsnijden.

Toen heeft Poetin dat zwaar de kop in gedrukt en na 2000 leek er iets van structuur in te komen. De ene corruptie werd weliswaar vervangen door een andere, maar het leek iets stabiels.

Dus na de 19e -eeuwse Tsaren waar de gewone bevolking de klos in dienst van de macht,

communisme waar de gewone bevolking de klos was in dienst van de macht,

oorlog waarin de gewone bevolking de klos was in dienst van de macht,

jaren 1990 waar de gewone bevolking de klos was in dienst van de macht,

was er toekomst.

Poetin heeft een mooie toekomst voor Rusland in zijn handen. Een groot land met veel mogelijkheden.

Toen gebeurde er iets vreemds.

Blijkbaar heeft hij naar conservatieve religieus-nationalistische 'idealisten' geluisterd, alsof hij wereldvreemd is geworden in een bubble.

En pardoes vind hij dat je landen weer moet gaan 'veroveren'. Afpikken, de bevolking deporteren of verjagen, kapot bombarderen en vervangen door Russen.

Alsof dat een vorm van succes is.

Als gewone mensen opdraaien voor vage (religieuze) idealen, pas dan maar op.