Overigens, ik lees dat IS ook weer ''een graantje probeert mee te pikken'' van de oorlog in Oekraïne:

"Het terreurnetwerk Islamitische Staat (IS) heeft gezegd dat het zijn vorige leider, die in februari om het leven kwam, zou "wreken" en riep zijn aanhangers in één adem op van de oorlog in Oekraïne gebruik te maken om weer aanslagen in Europa te plegen.''

Die voormalige leider van IS blies zichzelf in februari op tijdens een aanval van special forces van de VS.

En Nederland haalt deze smerige ratten nog steeds op uit Syrië, ipv hun Nederlanderschap in te trekken en alles in het werk te stellen om ze buiten de deur te houden. Wat een gekkenhuis.