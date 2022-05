twitter.com/nexta_tv/status/152140990...

Ik blijf me toch verbazen over deze kaartjes. Laten we vooropstellen dat het allemaal zwaar overdreven is. Propaganda van Oekraïne. Dat het allemaal maar de helft is. Nemen we mee dat de Britten en Amerikanen, die toch wel goede intel hebben aangeven dat het Russische leger verzwakt is en het jaren gaat kosten om weer een mogelijke 'invasiemacht' heeft. Laten we dat allemaal maar voor het gemak aannemen. Laten we ook maar aannemen dat de intel klopt dat Poetin 9 mei op 1 of andere manier Oekraïne wel de oorlog verklaart waardoor hij honderdduizenden reservisten kan oproepen om deze keer met vernietigende kracht kan toeslaan.

Maar... Hoe dan? Okay, ze hebben nog iets van 10.000 tanks in de opslag staan. Ze hebben ook minstens 10.000 APC's in opslag staan. Maar, er vanuit gaande, dat die dingen niet allemaal gestript zijn en op de zwarte markt verkocht dan kost het toch nog eens maanden om al die soldaten mobiliseren en alle logistiek in orde te krijgen en al die tanks en pantserwagens af te stoffen. Dat is gekkenwerk. Ik zie niet hoe Rusland dit vol kan houden. Niet als je zulke verliezen lijdt.